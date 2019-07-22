22.07.2019, 21:10
ФОТО: Перевозивший ветки грузовик провалился в старый подвал
В субботу на улице Таллинна в Вильянди произошел инцидент: панель не выдержала тяжести перевозившего ветки грузовика и транспортное средство провалилось в старый подвал.
В субботу на улице Таллинна в Вильянди произошел инцидент: панель не выдержала тяжести перевозившего ветки грузовика и транспортное средство провалилось в старый подвал.
На место прибыл подъемник, который помог ”вызволить” грузовик из ямы. Полиция оградила опасную территорию лентой, и в понедельник яму засыпали песком.
Раньше на этом месте стояло здание. Дома были снесены, а подвалы остались.
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