ФОТО: Перевозивший древесину грузовой автомобиль загорелся прямо посреди дороги

Скорее всего, возгорание началось в подшипнике ступицы колеса. Огонь распространился дальше очень быстро. На момент звонка в центр тревоги прицеп горел открытым пламенем.

Самостоятельно водителю справиться с огнем не удалось, но он отсоединил прицеп и отъехал от него на безопасное расстояние.

Прибывшие на место спасатели потушили возгорание за несколько минут. Часть груза удалось спасти. Люди в результате инцидента не пострадали.