04.08.2020, 07:15

ФОТО: Перевозивший древесину грузовой автомобиль загорелся прямо посреди дороги


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Veokipõleng Järvamaal Foto: Kaspar Pokk

Вчера в 22:47 спасатели получили вызов в деревню Локута в волости Тюри, где на 94 км шоссе Таллинн-Рапла-Тюри загорелся прицеп грузового автомобиля, перевозившего древесину.

Скорее всего, возгорание началось в подшипнике ступицы колеса. Огонь распространился дальше очень быстро. На момент звонка в центр тревоги прицеп горел открытым пламенем.

Самостоятельно водителю справиться с огнем не удалось, но он отсоединил прицеп и отъехал от него на безопасное расстояние.

Прибывшие на место спасатели потушили возгорание за несколько минут. Часть груза удалось спасти. Люди в результате инцидента не пострадали.

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