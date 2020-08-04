04.08.2020, 07:15
ФОТО: Перевозивший древесину грузовой автомобиль загорелся прямо посреди дороги
Вчера в 22:47 спасатели получили вызов в деревню Локута в волости Тюри, где на 94 км шоссе Таллинн-Рапла-Тюри загорелся прицеп грузового автомобиля, перевозившего древесину.
Скорее всего, возгорание началось в подшипнике ступицы колеса. Огонь распространился дальше очень быстро. На момент звонка в центр тревоги прицеп горел открытым пламенем.
Самостоятельно водителю справиться с огнем не удалось, но он отсоединил прицеп и отъехал от него на безопасное расстояние.
Прибывшие на место спасатели потушили возгорание за несколько минут. Часть груза удалось спасти. Люди в результате инцидента не пострадали.
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