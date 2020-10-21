21.10.2020, 22:02

ФОТО | Перевозчик из Эстонии хотел обмануть питерскую таможню на 180 000 рублей

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ФОТО | Перевозчик из Эстонии хотел обмануть питерскую таможню на 180 000 рублей
Фото: пресс-служба СЗТУ

На Янинский таможенный пост Санкт-Петербургской таможни из Эстонии прибыл микроавтобус с грузом, заявленным в транспортных документах как ”пленка из акриловых полимеров самоклеящаяся”. Общий вес товара — 1105 килограммов. Однако у таможни возникли вопросы, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления РФ.

В результате применения системы управления рисками выявлены несоответствия в сведениях на товар, заявленных в декларациях. Таможенный досмотр показал, что в микроавтобусе перемещался другой товар. Сотрудники поста обнаружили жидкое вещество белого цвета — водный глянцевый однокомпонентный клей.

"Сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о количестве или об основных характеристиках товара при помещении под процедуру таможенного транзита является правонарушением и влечет за собой административную ответственность", — пояснил начальник Янинского таможенного поста Роман Акульчев.

Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей превышает 180 тысяч рублей (по сегодняшнему курсу примерно 1970 евро). Возбуждено дело об административном правонарушении.

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