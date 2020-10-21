ФОТО | Перевозчик из Эстонии хотел обмануть питерскую таможню на 180 000 рублей
На Янинский таможенный пост Санкт-Петербургской таможни из Эстонии прибыл микроавтобус с грузом, заявленным в транспортных документах как ”пленка из акриловых полимеров самоклеящаяся”. Общий вес товара — 1105 килограммов. Однако у таможни возникли вопросы, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления РФ.
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