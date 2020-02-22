22.02.2020, 13:40

ФОТО | Перед приездом президента хулиганы испортили пол певческой эстрады в Вильянди

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EST 10
Galerii: 17 pilti
Viljandi laululava põrand rikuti ära Foto: Kenno Soo

Перед торжествами по случаю годовщины республики, в рамках которых Вильянди посетит и президент Эстонии Керсти Кальюлайд, пол певческой эстрады испорчен неизвестными дрифтерами: пространство перед сценой покрыто темными следами шин.

"Это произошло 21 февраля, около двух часов ночи. Видеозаписи переданы полиции, — пояснила руководитель по благоустройству в горуправе Мерве Сюваорг. — Перед этим площадка была подготовлена к 24 февраля, когда Вильянди посетит президент Кальюлайд. А в пятницу утром поступил сигнал, что кто-то приезжал дрифтовать и испортил пространство перед сценой. Мы сразу попросили взять видеозапись, поскольку обычная мойка под давлением это не уберет, для этого пришлось отдельно заказать рабочих, которые проведут чистку содоструйным аппаратом. Стоимость будет в районе 600 евро".

По словам оказывающего клининговую услугу Pinnad Puhtaks OÜ, процесс избавления от следов шин еще не закончен. "Сейчас мы очистили следы содоструйным аппаратом, а завтра трактор пройдет пространство перед сценой щетками", — отметил работник предприятия. Приглашение приехать убрать поступило предприятию вчера утром.

На данный момент еще неизвестно, кто похулиганил на певческой эстраде.

Об общем настроении в Вильянди перед визитом президента можно получить представление в следующей галерее:

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