ФОТО | Пенсионер убил свою бывшую тещу топором. Приговор - 9 лет тюрьмы

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали в качестве подозреваемого находившегося там и вызвавшего скорую помощь 65-летнего Валдеко Липпа. Липп, которому к сегодняшнему дню исполнилось 66 лет, является бывшим супругом дочери своей жертвы.

Задержанного в качестве подозреваемого Липпа отвезли с места происшествия сначала вытрезвляться. Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Арго Турба отметил днем позже в пресс-сообщении, что конфликты чаще могут приводить к тяжкому насилию именно тогда, когда одна сторона злоупотребляла алкоголем, из-за чего мотив и более точные обстоятельства преступления сначала остались неясными.

Согласно обвинению прокуратуры, Липп сначала ударил 87-летнюю мать своей бывшей супруги топором и, когда последняя упала, продолжил бить ее ногой. Еще в ходе следствия выяснилось, что Липп применил насилие в отношении своей бывшей тещи и в марте 2018 года, когда ударил ее рукой в лицо.

Вчера в Тартуском уездном суде произнесли вступительные речи относительно предъявленного Валдеко обвинения. Допросили также одного потерпевшего и одного свидетеля. Сегодня процесс был продолжен и оглашен приговор.

Прокуратура требовала для Валдеко Липпа за его деяния 11 лет тюремного заключения. Мужчина получил в качестве наказания лишение свободы на срок девять лет.