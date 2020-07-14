ФОТО | Пенсионер убил свою бывшую тещу топором. Ему грозит 11 лет тюрьмы

Вечером 25 июля прошлого года вызвали скорую помощь в дом на улице Урва в Элва, где нашли 87-летнюю женщину с признаками насилия. Прибывшие медики прилагали усилия, чтобы оживить женщину, но это уже не дало результата.
Прибывшие на место происшествия полицейские задержали в качестве подозреваемого находившегося там и вызвавшего скорую помощь 65-летнего Валдеко Липпа. Липп, которому к сегодняшнему дню исполнилось 66 лет, является бывшим супругом дочери своей жертвы.
Задержанного в качестве подозреваемого Липпа отвезли с места происшествия сначала вытрезвляться. Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Арго Турба отметил днем позже в пресс-сообщении, что конфликты чаще могут приводить к тяжкому насилию именно тогда, когда одна сторона злоупотребляла алкоголем, из-за чего мотив и более точные обстоятельства преступления сначала остались неясными.
Согласно обвинению прокуратуры, Липп сначала ударил 87-летнюю мать своей бывшей супруги топором и, когда последняя упала, продолжил бить ее ногой. Еще в ходе следствия выяснилось, что Липп применил насилие в отношении своей бывшей тещи и в марте 2018 года, когда ударил ее рукой в лицо.
Вчера в Тартуском уездном суде произнесли вступительные речи относительно предъявленного Валдеко обвинения. Допросили также одного потерпевшего и одного свидетеля. На сегодня запланировано продолжение судебной тяжбы и, очевидно, резолютивную часть приговора огласят еще сегодня вечером.
Прокуратура ходатайствует для Валдеко Липпа за его деяния об 11 годах тюремного заключения.
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