ФОТО | Парень и девушка на мопеде столкнулись с автомобилем, их доставили в больницу

По словам полиции, автомобиль двигался по главной дороге, когда ему наперерез неожиданно выехал мопед. В результате аварии мопед вылетел в кювет. В Ford никто не пострадал. На мопеде ехали двое молодых людей, парень и девушка, которые пострадали в аварии и были доставлены в Вильяндискую больницу.