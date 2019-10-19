ФОТО | Парень и девушка на мопеде столкнулись с автомобилем, их доставили в больницу

Сегодня незадолго до 14 часов произошло ДТП в Вильндимаа, в городе Мыйзакюла на перекрестке Карьямаа и Рингпуйестеэ, где столкнулись автомобиль Ford и мопед. Двое молодых людей пострадали и были доставлены в больницу.
По словам полиции, автомобиль двигался по главной дороге, когда ему наперерез неожиданно выехал мопед. В результате аварии мопед вылетел в кювет. В Ford никто не пострадал. На мопеде ехали двое молодых людей, парень и девушка, которые пострадали в аварии и были доставлены в Вильяндискую больницу.
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