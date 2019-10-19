19.10.2019, 16:20

ФОТО | Парень и девушка на мопеде столкнулись с автомобилем, их доставили в больницу

 (2)
rus.delfi.ee
EST 8
Galerii: 21 pilti
Mõisakülas sai sõiduauto ja mopeedi kokkupõrkes viga kaks inimest Foto: Kenno Soo

Сегодня незадолго до 14 часов произошло ДТП в Вильндимаа, в городе Мыйзакюла на перекрестке Карьямаа и Рингпуйестеэ, где столкнулись автомобиль Ford и мопед. Двое молодых людей пострадали и были доставлены в больницу.

По словам полиции, автомобиль двигался по главной дороге, когда ему наперерез неожиданно выехал мопед. В результате аварии мопед вылетел в кювет. В Ford никто не пострадал. На мопеде ехали двое молодых людей, парень и девушка, которые пострадали в аварии и были доставлены в Вильяндискую больницу.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: