ФОТО | Отправлена за решетку действовавшая в Эстонии банда литовских угонщиков

Самый объемный багаж обвинений был предъявлен Аудриусу Иванаускасу: он включал 9 эпизодов угона или попыток угона, которые произошли в Тарту и Харьюском уезде. Суд приговорил Иванаускаса к 7 годам лишения свободы, из которых к исполнению обращено 2 года и 3 месяца. Остальное назначено условно с пятилетним испытательным сроком.

"Поскольку деяния и роль конкретных лиц в преступной структуре в результате работы полиции нашли достаточную доказательную базу, то стало возможным подписать с ними договоренность выйти на обвинительный приговор как в части автоугонов, так и в принадлежности к преступной группировке", — пояснила порталу Delfi пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры Мария Гоньяк.

Другие обвиняемые были замешаны в значительно меньшем числе (или только одном) совершенных в Эстонии угонов. Двое обвиняемых были задержаны в Эстонии непосредственно после совершения преступления, один — в Латвии, один был выдан из Великобритании, и один — из Франции.

По словам прокурора Аро Сийнмаа, этим лицам назначены длительные сроки тюремного заключения, часть которых предполагает реальное отбытие наказания в местах лишения свободы.

Так, за принадлежность к ОПГ и систематическому совершению группой лиц хищений в крупных размерах приговор вынесен Валерию Осташевскому, Викторсу Антанасу Гричиусу, Жидрунасу Сташайтису и Клайдасу Пачевичиусу.

Осташевский и Гричиус получили соответственно полтора года и год и пять месяцев реального заключения, отбывать который они начали еще в мае прошлого года. Обоим также назначено еще около пяти лет условно с пятилетним испытательным сроком.

Сташайтис и Почевичиус должны реально провести за решеткой по одному году с трехлетним испытательным сроком. У Сташайтиса срок реального заключения истекает через пару месяцев, у Пачевичиуса отсчет срока отбытого наказания начался только в июле текущего года.

Все осужденные после освобождения будут высланы из Эстонии с шестилетним запретом на въезд в нашу страну.

В рамках приговора были удовлетворены также гражданские иски потерпевших: осужденные должны будут возместить причененный ущерб на общую сумму 67 000 евро.