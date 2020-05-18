ФОТО: Отправится ли Калло за решетку? Суд обсуждает судьбу фигурантов коррупционного дела Сависаара

В середине января уездный суд признал Калло виновным в получении и взятки, содействии в получении взятки и посредничестве во взяточничестве и наказал его одним годом и шестью месяцами условного заключения с испытательным сроком в два года.

Ведущий государственный прокурор Таави Перн считает, что Калло следует признать виновным также в совершении запрещенного пожертвования Центристской партии и наказать его полтора годами лишения свободы, из которых три месяца следует отсидеть реально.

Также Перн ходатайствует о признании виновными других фигурантов дела, Велло Кунмана и Айвара Туулберга, и конфискации в счет доходов государства арестованных у Сависаара в ходе расследования 80 000 евро. Материалы дела, касающиеся предпринимателя Александра Кофкина, по мнению Перна, следует вернуть уездному суду для вынесения нового решения.

Решение уездного суда обжаловал и адвокат Калло. Он требует оправдания своего подзащитного по всем пунктам.

Сам Сависаар был освобожден от судебной тяжбы в декабре 2018 года по состоянию здоровья.

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