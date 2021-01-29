29.01.2021, 13:50

ФОТО | Осторожно, скользкие дороги! В Таллинне произошли уже две цепные аварии


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ФОТО | Осторожно, скользкие дороги! В Таллинне произошли уже две цепные аварии
Foto: Politsei

В 11:22 в полицию поступило сообщение, что на улице Моонало в Хааберсти произошла цепная авария с участием четырех легковых машин и автобуса.

На момент столкновения в автобусе не было пассажиров. В больницу на осмотр были доставлены два человека, находившиеся в автомобилях.

В 11:15 произошло ДТП около перекрестка Висмари и Тоомпуйестеэ в центре Таллинна. Произошла цепная авария с участием грузовика, микроавтобуса и двух легковушек.

К счастью, в этом ДТП никто не пострадал. Один автомобиль даже смог продолжить свой путь, так как не был поврежден. Движение в районе ДТП не было нарушено.

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