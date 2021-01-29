ФОТО | Осторожно, скользкие дороги! В Таллинне произошли уже две цепные аварии

На момент столкновения в автобусе не было пассажиров. В больницу на осмотр были доставлены два человека, находившиеся в автомобилях.

В 11:15 произошло ДТП около перекрестка Висмари и Тоомпуйестеэ в центре Таллинна. Произошла цепная авария с участием грузовика, микроавтобуса и двух легковушек.

К счастью, в этом ДТП никто не пострадал. Один автомобиль даже смог продолжить свой путь, так как не был поврежден. Движение в районе ДТП не было нарушено.