07.02.2020, 21:41
ФОТО | Осторожно, скользкие дороги! На шоссе Тарту-Валга произошло ДТП
В деревне Кирепи на шоссе Тарту-Валга произошло ДТП. Причиной стала скользкая поверхность проезжей части.
В деревне Кирепи на шоссе Тарту-Валга произошло ДТП. Причиной стала скользкая поверхность проезжей части.
Около 20:30 в Тартумаа столкнулись Peugeot и грузовик MAN. Согласно первоначальным данным, легковой автомобиль врезался сзади в грузовик, в ДТП никто не пострадал.
В результате столкновения грузовик перекрыл обе проезжие полосы и движение было какое-то время нарушено.
Как отмечает полиция, сейчас на дорогах из-за погодных условий очень скользко. На фотографиях также виден тонкий слой снега.
Точные детали ДТП выясняются.
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