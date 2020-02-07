ФОТО | Осторожно, скользкие дороги! На шоссе Тарту-Валга произошло ДТП

Около 20:30 в Тартумаа столкнулись Peugeot и грузовик MAN. Согласно первоначальным данным, легковой автомобиль врезался сзади в грузовик, в ДТП никто не пострадал.

В результате столкновения грузовик перекрыл обе проезжие полосы и движение было какое-то время нарушено.

Как отмечает полиция, сейчас на дорогах из-за погодных условий очень скользко. На фотографиях также виден тонкий слой снега.

Точные детали ДТП выясняются.