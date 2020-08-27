ФОТО | Опасная находка: на территории промзоны "Лооде-Пярну" оказалось множество авиабомб и зенитных снарядов

В августе саперам Спасательного департамента пришлось выезжать на вызов на территорию промзоны "Лооде-Пярну" целых шесть раз. Сейчас там идет активное строительство и экскаваторы каждый день роют землю.

Так как на месте промзоны когда-то находился военный аэродром, то в земле оказалось множество взрывоопасных снарядов: саперы обезвредили 7 авиационных бомб и 12 комплектов зенитных снарядов.

Самая большая находка была сделана 26 августа. Когда спасатели прибыли на вызов, то в земле обнаружилась 50-килограммовая немецкая авиационная бомба и 11 комплектов зенитных снарядов. В то же время на соседнем участке рабочие нашли еще 5 комплектов зенитных снарядов.

Все найденный снаряды были в сопровождении полиции безопасно увезены с участка строительных работ.

Спасатели напоминают, что при обнаружении снаряда его нельзя трогать и пытаться передвинуть самостоятельно, а нужно сразу же позвонить по номеру 112.