ФОТО | Опасная находка: на территории промзоны "Лооде-Пярну" оказалось множество авиабомб и зенитных снарядов
На месте промышленной зоны "Лооде-Пярну" когда-то находился военный аэродром, поэтому сейчас саперам пришлось изрядно поработать.
На месте промышленной зоны "Лооде-Пярну" когда-то находился военный аэродром, поэтому сейчас саперам пришлось изрядно поработать.
В августе саперам Спасательного департамента пришлось выезжать на вызов на территорию промзоны "Лооде-Пярну" целых шесть раз. Сейчас там идет активное строительство и экскаваторы каждый день роют землю.
Так как на месте промзоны когда-то находился военный аэродром, то в земле оказалось множество взрывоопасных снарядов: саперы обезвредили 7 авиационных бомб и 12 комплектов зенитных снарядов.
Самая большая находка была сделана 26 августа. Когда спасатели прибыли на вызов, то в земле обнаружилась 50-килограммовая немецкая авиационная бомба и 11 комплектов зенитных снарядов. В то же время на соседнем участке рабочие нашли еще 5 комплектов зенитных снарядов.
Все найденный снаряды были в сопровождении полиции безопасно увезены с участка строительных работ.
Спасатели напоминают, что при обнаружении снаряда его нельзя трогать и пытаться передвинуть самостоятельно, а нужно сразу же позвонить по номеру 112.
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