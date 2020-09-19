19.09.2020, 13:03

ФОТО | Около Таллиннского аэропорта произошло ДТП, два человека госпитализированы


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Õnnetus Lennujaama juures
Õnnetus Lennujaama juuresFoto: Delfi lugeja

В субботу в 11:19 поступило сообщение, что на перекрестке Тарту маантеэ и Вана Тарту маантеэ у остановки "Пюхамяги" столкнулись Ford и Kia.

Скорая помощь отвезла в больницу находившихся в Ford 72-летнего мужчину и 71-летнюю женщину.

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