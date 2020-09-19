19.09.2020, 13:03
ФОТО | Около Таллиннского аэропорта произошло ДТП, два человека госпитализированы
В субботу в 11:19 поступило сообщение, что на перекрестке Тарту маантеэ и Вана Тарту маантеэ у остановки "Пюхамяги" столкнулись Ford и Kia.
В субботу в 11:19 поступило сообщение, что на перекрестке Тарту маантеэ и Вана Тарту маантеэ у остановки "Пюхамяги" столкнулись Ford и Kia.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Полуживого истерзанного мальчика нашли в подмосковном лесу
Сам навязался и назвал сумму: как обогатился Пашаев
Нехитрый способ, чтоб кухонные полотенца сияли от чистоты
В Верхней Пышме простились с мужчиной, убитым из-за шутки ребенка