19.09.2020, 13:03
ФОТО | Около Таллиннского аэропорта произошло ДТП, два человека госпитализированы
В субботу в 11:19 поступило сообщение, что на перекрестке Тарту маантеэ и Вана Тарту маантеэ у остановки "Пюхамяги" столкнулись Ford и Kia.
В субботу в 11:19 поступило сообщение, что на перекрестке Тарту маантеэ и Вана Тарту маантеэ у остановки "Пюхамяги" столкнулись Ford и Kia.
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