ФОТО: Огонь уничтожил дом пожилой дамы. Чтобы вызвать помощь, хозяйке пришлось бежать к соседям

Около 18 часов спасатели Вильяндимаа получили сообщение, что в деревне Пуллеритсу горит жилой дом. По прибытии спасателей одноэтажный жилой дом горел сплошным пламенем, крыша обвалилась.

Сначала спасателей отправили на возгорание засохшей прошлогодней травы, потому что из-за леса видели поднимающийся столб дыма и жители деревни поблизости думали, что, очевидно, где-то горит трава. Но в какой-то момент пришла уточненная информация, что горит все-таки жилой дом.

По словам местных, в здании жила пожилая женщина, которая пешком пошла к соседям, чтобы вызвать помощь. По лесной дороге нужно было пройти примерно 500-600 метров.

Но ведущая от большого шоссе к хуторскому дому дорога была настолько мягкая, что две спасательные машины там застряли, и это повлияло и на работу пожарных. К счастью, рядом с домом нашли маленький пруд, откуда взяли воду. При помощи специальной техники одного местного жителя машины спасателей снова начали движение.

Дама, чей дом загорелся, сама выбралась из дома. Медики отвезли ее на осмотр в больницу. Внутренняя часть дома была уничтожена полностью, стены частично выстояли. С чего начался пожар, спасатели пока не смогли сказать, это выяснится в ходе следствия.