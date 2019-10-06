06.10.2019, 11:34

ФОТО | Огонь охватил музей, городскую и уездную управу

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rus.delfi.ee
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Galerii: 29 pilti
Mõisakülas põles maja, kus asub linnavalitsus ja muuseum Foto: Kenno Soo

В воскресенье утром в Вильяндимаа случился пожар в здании, где находится волостная управа Мульги, горуправа Мыйзакюла и музей.

Центр тревоги получил сообщение о возгорании в 7.26. Прибыв на место, они обнаружили, что пожаром охвачены оба этажа здания, дом был полон дыма.

Пожар начался в вентиляционной шахте, а затем распространился на потолочные перекрытия.

По сообщению спасателей, в результате пожара дом сильно пострадал. Полностью уничтожена кухня горуправы.

Тушение пожара продолжалось до девяти часов.

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