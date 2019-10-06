ФОТО | Огонь охватил музей, городскую и уездную управу

В воскресенье утром в Вильяндимаа случился пожар в здании, где находится волостная управа Мульги, горуправа Мыйзакюла и музей.
Центр тревоги получил сообщение о возгорании в 7.26. Прибыв на место, они обнаружили, что пожаром охвачены оба этажа здания, дом был полон дыма.
Пожар начался в вентиляционной шахте, а затем распространился на потолочные перекрытия.
По сообщению спасателей, в результате пожара дом сильно пострадал. Полностью уничтожена кухня горуправы.
Тушение пожара продолжалось до девяти часов.
На Брянщине родители надругались над дочкой вместе с друзьями
Остановите бой. Погиб боксер Максим Дадашев
Ужин на 70 тысяч? Что творят Кокорин и Мамаев на воле
Взрослые, не дождавшись полиции, сами наказали банду малолеток