ФОТО | Огонь охватил музей, городскую и уездную управу

Центр тревоги получил сообщение о возгорании в 7.26. Прибыв на место, они обнаружили, что пожаром охвачены оба этажа здания, дом был полон дыма.

Пожар начался в вентиляционной шахте, а затем распространился на потолочные перекрытия.

По сообщению спасателей, в результате пожара дом сильно пострадал. Полностью уничтожена кухня горуправы.

Тушение пожара продолжалось до девяти часов.