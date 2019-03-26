26.03.2019, 15:34

ФОТО | Обыск в частном доме Алексея Воронова

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rus.delfi.ee
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Aleksei Voronovi maja Foto: Dmitri Fedotkin

После сообщения об оперативно-розыскных действиях со стороны полиции и прокуратуры в отношении Алексея Воронова и еще 7 лиц в Нарве, наш корреспондент отправился в Нарва-Йыэсуу, где проживает лидер правящей в нарвском горсобрании фракции "Kodulinn Narva".

К слову, список объектов недвижимости, числящихся во владении влиятельного муниципального политика, весьма длинен и включает в себя квартиры и участки земли в Силламяэ, Нарве, Нарва-Йыэсуу, волостях Ида-Вируского и Тартуского уездов (в Причудье). Однако основным местом проживания руководителя фирмы Narva Vesi является все-таки курортный город, где и расположен этот импозантный особняк. Впрочем, дом пребывает в стадии реконструкции, особо шикарным его не назовешь, хотя размеры и дома и участка впечатляют. Находится он также в весьма престижном месте Нарва-Йыэсуу, на первой от пляжа линии домомв.

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На дороге возле дома можно увидеть оперативный микроавтобус стражей порядка, которые находились внутри особняка во время нашей фотосъемки. По всей видимости, это сотрудники полиции, которые проводили обыск в жилище Алексея Воронова.

Напомним, что сегодня стало известно, что сегодня в рамках уголовного дела и с разрешения суда осуществляются различные следственные мероприятия в связи с подозрением в коррупции должностных лиц города Нарвы.

Должностные лица подозреваются в получении взятки, а также шестерым будут предъявлены подозрения согласно их ролям в нарушении требований осуществления государственных закупок, даче взятки и посредничестве при даче взятки, а также в подделке документов и использовании поддельных документов.

Члена городского собрания Алексея Воронова есть основания подозревать в нарушении требований осуществления государственных закупок с целью предоставления преимущества для участника производства и в неоднократной просьбе и получении взятки в большом размере.

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