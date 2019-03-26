ФОТО | Обыск в частном доме Алексея Воронова

К слову, список объектов недвижимости, числящихся во владении влиятельного муниципального политика, весьма длинен и включает в себя квартиры и участки земли в Силламяэ, Нарве, Нарва-Йыэсуу, волостях Ида-Вируского и Тартуского уездов (в Причудье). Однако основным местом проживания руководителя фирмы Narva Vesi является все-таки курортный город, где и расположен этот импозантный особняк. Впрочем, дом пребывает в стадии реконструкции, особо шикарным его не назовешь, хотя размеры и дома и участка впечатляют. Находится он также в весьма престижном месте Нарва-Йыэсуу, на первой от пляжа линии домомв.

На дороге возле дома можно увидеть оперативный микроавтобус стражей порядка, которые находились внутри особняка во время нашей фотосъемки. По всей видимости, это сотрудники полиции, которые проводили обыск в жилище Алексея Воронова.

Напомним, что сегодня стало известно, что сегодня в рамках уголовного дела и с разрешения суда осуществляются различные следственные мероприятия в связи с подозрением в коррупции должностных лиц города Нарвы.

Должностные лица подозреваются в получении взятки, а также шестерым будут предъявлены подозрения согласно их ролям в нарушении требований осуществления государственных закупок, даче взятки и посредничестве при даче взятки, а также в подделке документов и использовании поддельных документов.