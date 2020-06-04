ФОТО: Обвиняемый в совращении малолетней Пеэтер Хельме предстал перед судом. Но его адвокат на заседание не пришел

По словам Хельме, адвокат сообщил ему, что болен и должен посетить врача.

”Нет, без адвоката я не хочу обсуждать это дело”, — сказал он в суде.

Суд сообщил о поведении защиты в адвокатуру, поскольку отсутствие на заседании с точки зрения судя является простительным лишь в случае тяжелой болезни. В связи со случившимся слушания были перенесены на конец августа.

Как мы писали ранее, прокуратура предъявила Пеэтеру Хельме обвинение в сексуальном совращении малолетнего. Старший прокурор Андра Сильд отметила, что агент полиции действовал на сайте знакомств под ником, который неоднозначно давал понять, что речь идет о малолетней (12-летней) девочке. Но несмотря на это, с ней связалось несколько совершеннолетних мужчин, и в их разговоре четко прослеживался сексуальный контекст.

”Уголовное дело Хельме — одно из нескольких дел, возбужденных по факту происходившего на данном портале”, — добавила Сильд.