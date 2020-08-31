ФОТО | Обвиняемый в совращении малолетней экс-главред Postimees Пеэтер Хельме вновь предстал перед судом

На процессе на прошлой неделе выяснилось, что Хельме в чате "Armastuse saal" (”Зал любви”) общался с агентом полиции под видом 12-летней девочки.
Помимо прочего, в переписке с представлявшимся девочкой агентом Хельме говорит, что занимался сексом с детьми восьми и десяти лет и особенно захватывает то, что у таких молодых еще нет опыта. Когда агент спросил, понравилось ли восьмилетней заниматься с ним сексом, Хельме ответил ”не очень. Без слез не обошлось” и добавил, что в действительности сексом с детьми занимаются намного чаще, чем говорится публично.
”Уголовное дело Хельме — одно из нескольких дел, возбужденных по факту происходившего на данном портале”, — добавила прокуратура.
Заседания по делу Хельме должны были начаться еще в июне, но его адвокат не явился на заседание.
Выгнанная со свадьбы с позором невеста Сидакова скрылась от семьи
Муж покойной чемпионки мира рассказал, как она умирала в роддоме
В Иркутской области подростки избили девушку и сняли на видео
Дети убили во время игры восьмилетнюю девочку и сбросили в реку