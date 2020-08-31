31.08.2020, 15:05

ФОТО | Обвиняемый в совращении малолетней экс-главред Postimees Пеэтер Хельме вновь предстал перед судом


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Foto: Jaanus Lensment

Прокуратура предъявила бывшему главному редактору Postimees и деятелю культуры Пеэтеру Хельме обвинение в сексуальном совращении малолетнего лица. Сегодня в Харьюском уездном суде продолжился процесс по этому делу.

На процессе на прошлой неделе выяснилось, что Хельме в чате "Armastuse saal" (”Зал любви”) общался с агентом полиции под видом 12-летней девочки.

Помимо прочего, в переписке с представлявшимся девочкой агентом Хельме говорит, что занимался сексом с детьми восьми и десяти лет и особенно захватывает то, что у таких молодых еще нет опыта. Когда агент спросил, понравилось ли восьмилетней заниматься с ним сексом, Хельме ответил ”не очень. Без слез не обошлось” и добавил, что в действительности сексом с детьми занимаются намного чаще, чем говорится публично.

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”Уголовное дело Хельме — одно из нескольких дел, возбужденных по факту происходившего на данном портале”, — добавила прокуратура.

Заседания по делу Хельме должны были начаться еще в июне, но его адвокат не явился на заседание.

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