ФОТО | Обвиняемый в совращении малолетней экс-главред Postimees Пеэтер Хельме вновь предстал перед судом

На процессе на прошлой неделе выяснилось, что Хельме в чате "Armastuse saal" (”Зал любви”) общался с агентом полиции под видом 12-летней девочки.

Помимо прочего, в переписке с представлявшимся девочкой агентом Хельме говорит, что занимался сексом с детьми восьми и десяти лет и особенно захватывает то, что у таких молодых еще нет опыта. Когда агент спросил, понравилось ли восьмилетней заниматься с ним сексом, Хельме ответил ”не очень. Без слез не обошлось” и добавил, что в действительности сексом с детьми занимаются намного чаще, чем говорится публично.

”Уголовное дело Хельме — одно из нескольких дел, возбужденных по факту происходившего на данном портале”, — добавила прокуратура.

Заседания по делу Хельме должны были начаться еще в июне, но его адвокат не явился на заседание.