ФОТО | Обвиняемые в заказном убийстве лидера преступного мира Литвы эстонцы наконец отправлены под суд

6 ноября 2015 года был убит 27-летний член каунасской преступной группировки агуркинисов Деймантас Бугавичюс (Дейма), которого считали лидером преступного мира Литвы. Бугавичюс был застрелен на глазах своей возлюбленной Виты Якутене.

Полиция выяснила, что убийцы поджидали Бугавичюса у его дома на ул. Шетос — в тот вечер 6 ноября, в 23.55 ч. он приехал на Mercedes Benz S320 в свой коттедж в Шилайняй. У ворот, ведущих во двор он был убит. Якутене в это время открывала ворота, ее в машине не было.

После убийства преступники мгновенно скрылись — сели в угнанный во Франции автомобиль, который бросили, проехав всего 3 км и подожгли. Предполагают, что сразу после убийства они избавились и от оружия. Его найти не удалось.

Foto: Leedu Delfi

В убийстве Бугавичюса как раз обвиняют эстонцев Грабби и Эверта. Во время очной ставки Грабби опознала Якутене, сказав, что он похож на человека, стрелявшего в Бугавичюса. Вместе с эстонцами также судят каунасца Ричардаса Байка.

Источники Delfi рассказали, что убийство Бугавичюса было тщательно cпланировано. Заказчиками была другая действовавшая в Каунасе банда, сейчас ее уже нет. Предполагают, что лидер этой несуществующей сейчас банды и заказал убийство Бугавичюса. Мотив обычный — сведение личных счетов.

Подозревают, что литовские бандиты хотели избежать каких-либо связей с убийством Бугавичюса, поэтому и наняли для этого эстонцев.