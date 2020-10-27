27.10.2020, 14:24

ФОТО: Обвиняемые в руководстве преступной группировкой предприниматели предстали перед судом


EST
Galerii: 11 pilti
Hubert Hirve ja Pavel Gammeri istung Foto: Rauno Volmar

Сегодня в Харьюском уездном суде состоялось заседание по делу предпринимателей Хуберта Хирва и Павла Гаммера, которые обвиняются в налоговых преступлениях, в частности — в выплате зарплат в конвертах.

Всего по делу проходит более 40 человек.

Согласно обвинению, принадлежавшая Хирву и Гаммеру фирма Esmeralda нанесла государству урон на более чем 600 000 евро тем, что платила работникам расположенных в Старом городе точек общепита зарплату в конвертах.

Гаммера и Хирва обвиняют в руководство преступной группировкой, в частной слежке, даче взятки в частном секторе, сокрытии налоговых обязательств, а также в незаконном обращении с огнестрельным оружием, боеприпасами и глушителями и использовании запрещенного к гражданскому обращению оружия.

Гаммер месте с Ахмедом Оздоевым обвиняется еще и в вымогательстве.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: