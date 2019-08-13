ФОТО | Обвиняемые в отмывании денег заключили соглашение с прокуратурой

Согласно договоренности, Хапонен получил семь месяцев тюрьмы (под стражей он находился уже с 15 января) с испытательным сроком в четыре года и пять месяцев. Не имевший до этого уголовных наказаний Хирви и вовсе не отправится за решетку, если не совершит в течение трех лет ни одного преступления. Также мужчины обязуются вернуть полученные преступным путем средства и возместить процессуальные расходы.

Согласно обвинению, Хапонен и Хирви по т. н. BEC-схеме — мошенничестве, осуществляемом в рамках корпоративной переписки. Они взломали системы India firmat Tenova India и перевели 634 927 евро на счет Bancorp OÜ. При этом системы India firmat Tenova India думали, что переводят деньги партнеру фирмы AS Remex. Владельцами Bancorp OÜ являются Хирви и Хапонен.