26.02.2020, 10:59

ФОТО | Обратная сторона зимы: под Выхма за короткое время произошло две аварии с участием грузовиков


EST
Avariid Võhma kandis
Avariid Võhma kandisFoto: Kaspar Pokk

Сегодня в Эстонию наконец пришел снег. К сожалению, вместе с ним ухудшилась ситуация на дорогах страны.

Так, например, на шоссе между Имавере и Вильянди, утром произошло сразу две аварии. Расстояние от одного места ДТП до другого — около ста метров. По данным Delfi, никто не пострадал. В обеих авариях принимали участие грузовики.

Читайте также: