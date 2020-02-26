26.02.2020, 10:59
ФОТО | Обратная сторона зимы: под Выхма за короткое время произошло две аварии с участием грузовиков(5)
Сегодня в Эстонию наконец пришел снег. К сожалению, вместе с ним ухудшилась ситуация на дорогах страны.
Сегодня в Эстонию наконец пришел снег. К сожалению, вместе с ним ухудшилась ситуация на дорогах страны.
Так, например, на шоссе между Имавере и Вильянди, утром произошло сразу две аварии. Расстояние от одного места ДТП до другого — около ста метров. По данным Delfi, никто не пострадал. В обеих авариях принимали участие грузовики.
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