ФОТО | Обратная сторона зимы: под Выхма за короткое время произошло две аварии с участием грузовиков

Так, например, на шоссе между Имавере и Вильянди, утром произошло сразу две аварии. Расстояние от одного места ДТП до другого — около ста метров. По данным Delfi, никто не пострадал. В обеих авариях принимали участие грузовики.

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