27.05.2020, 16:24
ФОТО | Обнажался в присутствии несовершеннолетних. Полиция ищет свидетелей преступлений
На прошлой неделе полиция получила вызов в город Маарду, где изображенный на фото мужчина нарушил общественный порядок, обнажившись в присутствии других людей, в том числе несовершеннолетних.
Мужчина ранее наказывался в уголовном порядке. Есть основание полагать, что он мог также совершать другие подобные правонарушения в Таллинне и Харьюмаа.
Просим людей, у которых есть информация о возможных правонарушениях, совершенных изображенным на фотографии мужчиной, позвонить в полицию по номеру 53 01 99 38.
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