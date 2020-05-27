ФОТО | Обнажался в присутствии несовершеннолетних. Полиция ищет свидетелей преступлений

Мужчина ранее наказывался в уголовном порядке. Есть основание полагать, что он мог также совершать другие подобные правонарушения в Таллинне и Харьюмаа.

Просим людей, у которых есть информация о возможных правонарушениях, совершенных изображенным на фотографии мужчиной, позвонить в полицию по номеру 53 01 99 38.

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