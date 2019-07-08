ФОТО | Ну и погодка! На Сааремаа из-за града съехал с дороги микроавтобус

Команда спасателей-добровольцев Лейзи 8 июля в районе 16:30 выезжала на Сааремаа в деревню Суту, чтобы поставить на колеса микроавтобус, который съехал с дороги из-за града.
В момент ДТП в микроавтобусе находились три человека. Никто из них не пострадал. Спасатели также отсоединили провода аккумулятора, чтобы избежать возгорания автомобиля, и ехавшие на машине люди остались ждать буксира.
По информации Спасательного департамента, из-за града сегодня больше ДТП не было. Сегодня шел град в Западной Эстонии, местами градины были аж 4 сантиметра в диаметре.
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