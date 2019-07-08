08.07.2019, 20:30

ФОТО | Ну и погодка! На Сааремаа из-за града съехал с дороги микроавтобус


rus.delfi.ee
EST 32
ФОТО | Ну и погодка! На Сааремаа из-за града съехал с дороги микроавтобус
Leisi vabatahtlike päästekomando

Команда спасателей-добровольцев Лейзи 8 июля в районе 16:30 выезжала на Сааремаа в деревню Суту, чтобы поставить на колеса микроавтобус, который съехал с дороги из-за града.

В момент ДТП в микроавтобусе находились три человека. Никто из них не пострадал. Спасатели также отсоединили провода аккумулятора, чтобы избежать возгорания автомобиля, и ехавшие на машине люди остались ждать буксира.

По информации Спасательного департамента, из-за града сегодня больше ДТП не было. Сегодня шел град в Западной Эстонии, местами градины были аж 4 сантиметра в диаметре.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: