ФОТО | Ну и погодка! На Сааремаа из-за града съехал с дороги микроавтобус

В момент ДТП в микроавтобусе находились три человека. Никто из них не пострадал. Спасатели также отсоединили провода аккумулятора, чтобы избежать возгорания автомобиля, и ехавшие на машине люди остались ждать буксира.

По информации Спасательного департамента, из-за града сегодня больше ДТП не было. Сегодня шел град в Западной Эстонии, местами градины были аж 4 сантиметра в диаметре.