16.04.2019, 07:49
ФОТО: Ночью в Ярвамаа загорелась свалка. Тушить пожар выехали все спасатели уезда(7)
В 2 часа ночи в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на свалке Вяэтса, в деревне Роовере уезда Ярмавамаа.
В 2 часа ночи в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на свалке Вяэтса, в деревне Роовере уезда Ярмавамаа.
Пламя охватило территорию площадью почти в гектар. К тушению пожара были привлечены все находившиеся на дежурстве пожарные в Ярвамаа, а также добровольцы. Причины пожара устанавливаются.
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