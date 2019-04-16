16.04.2019, 07:49

ФОТО: Ночью в Ярвамаа загорелась свалка. Тушить пожар выехали все спасатели уезда

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Tulekahju Väätsa prügilas
Tulekahju Väätsa prügilasFoto: Kaspar Pokk

В 2 часа ночи в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на свалке Вяэтса, в деревне Роовере уезда Ярмавамаа.

Пламя охватило территорию площадью почти в гектар. К тушению пожара были привлечены все находившиеся на дежурстве пожарные в Ярвамаа, а также добровольцы. Причины пожара устанавливаются.

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