01.04.2019, 08:00
ФОТО: Ночью в Ярвамаа сгорел пустующий дом
В ночь на понедельник в расположенной в Ярвамаа деревне Хуукси произошел пожар в доме, являющийся незаселенным, по словам местных жителей.
В ночь на понедельник в расположенной в Ярвамаа деревне Хуукси произошел пожар в доме, являющийся незаселенным, по словам местных жителей.
Когда спасатели приступили к тушению, все строение уже было объято пламенем. Дом практически полностью уничтожен пожаром — остались только стены.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.