01.04.2019, 08:00

ФОТО: Ночью в Ярвамаа сгорел пустующий дом


rus.delfi.ee
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Tulekahju Järvamaal Huuksi külas Foto: Kaspar Pokk

В ночь на понедельник в расположенной в Ярвамаа деревне Хуукси произошел пожар в доме, являющийся незаселенным, по словам местных жителей.

Когда спасатели приступили к тушению, все строение уже было объято пламенем. Дом практически полностью уничтожен пожаром — остались только стены.

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