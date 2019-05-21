ФОТО: Ночью в Вильянди автомобиль врезался в стену дома

По еще не выясненной причине Honda выехала на противоположную полосу движения, а потом врезалась в стенку дома и каменную лестницу. ОТ силы удара одна ступенька сломалась. В итоге Honda остановил припаркованный на улице Кауба Volkswagen, в который легковушка въехала.

К счастью, никто не пострадал. Причина ДТП и возможная степень опьянения водителя выясняются.