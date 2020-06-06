ФОТО | Ночью в Ляэнемаа вор обчистил участок. Он украл… 60 саженцев клубники

Хозяин хутора Элар Куусемаа подсчитал убыток от кражи в 50 евро. Сначала он подумал, что ночью на участке поработало животное, но при ближайшем рассмотрении стало видно, что клубнику выкопали лопатой.

Кражу Куусемаа назвал "высшей степенью глупости", так как саженцы клубники не такие уж и дорогие, чтобы воровать их под покровом ночи.

Aaviku talu

Он отмечает, что это не первая подобная кража в районе — какое-то время назад у одного местного жители пропал десяток метров живой изгороди.

Также есть и те, кто периодически таскает с его участка ягоды.

Aaviku talu