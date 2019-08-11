ФОТО: Ночью в центре Таллинна произошла серьезная авария, пострадали три человека

Пресс-секретарь полиции сказал Delfi, что движение у перекрестка было закрыто. Авария серьезная, людей нужно было вырезать из машин. .

По первоначальным данным, автомобиль BMW 530D, которым управлял 28-летний мужчина, проехал перекресток на красный свет и врезался в Honda FR-V. За рулем Honda был 28-летний мужчина.

В результате столкновения BMW ударился о бетонный элемент на островке безопасности.

Водитель BMW и 23-летний пассажир были доставлены в отделение Северо-Эстонской региональной больницы. Водителя Honda отвезли в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.