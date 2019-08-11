ФОТО: Ночью в центре Таллинна произошла серьезная авария, пострадали три человека(8)
В субботу в 22:32 возле магазина Stockmann столкнулись два автомобиля. Пострадали три человека.
В субботу в 22:32 возле магазина Stockmann столкнулись два автомобиля. Пострадали три человека.
Пресс-секретарь полиции сказал Delfi, что движение у перекрестка было закрыто. Авария серьезная, людей нужно было вырезать из машин. .
По первоначальным данным, автомобиль BMW 530D, которым управлял 28-летний мужчина, проехал перекресток на красный свет и врезался в Honda FR-V. За рулем Honda был 28-летний мужчина.
В результате столкновения BMW ударился о бетонный элемент на островке безопасности.
Водитель BMW и 23-летний пассажир были доставлены в отделение Северо-Эстонской региональной больницы. Водителя Honda отвезли в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.
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