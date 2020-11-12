12.11.2020, 10:22

ФОТО: Ночью в центре Таллинна полыхал жилой дом


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Põleng Katusepapi tänaval Foto: Delfi lugeja

Сегодня в 00:52 ночи спасатели получили вызов на улицу Катусепаппи в Таллинне, где горел деревянный двухэтажный дом.

К тому моменту, как спасатели прибыли на место, люди уже вышли из здания. Спасатели ликвидировали возгорание к 02:59.

Медикам скорой передали для проверки здоровья одного человека.

Точные причины возгорания выясняются.

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