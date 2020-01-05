ФОТО | Ночью пьяный водитель Volkswagen протаранил другой автомобиль и сбежал. Его нашла полицейская собака

4 января в 23:45 полиция получила сообщение, что на улице Котка автомобиль Volkswagen врезался в припаркованный Audi. Сообщивший видел издалека, как водитель Volkswagen скрылся с места происшествия. Полицейские вместе с собакой начали искать водителя и вскоре нашли его в близлежащих кустах.

У водителя Volkswagen также зафиксировали алкогольное опьянение, и он был задержан за проступок.