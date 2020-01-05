05.01.2020, 14:10

ФОТО | Ночью пьяный водитель Volkswagen протаранил другой автомобиль и сбежал. Его нашла полицейская собака


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Galerii: 4 pilti
Foto: Lugeja foto

Вчера ночью в Таллинне, в Кристийне пьяный водитель врезался в припаркованный автомобиль. Сбежавший водитель спрятался в близлежащих кустах, где полицейские нашли его с помощью собаки.

4 января в 23:45 полиция получила сообщение, что на улице Котка автомобиль Volkswagen врезался в припаркованный Audi. Сообщивший видел издалека, как водитель Volkswagen скрылся с места происшествия. Полицейские вместе с собакой начали искать водителя и вскоре нашли его в близлежащих кустах.

У водителя Volkswagen также зафиксировали алкогольное опьянение, и он был задержан за проступок.

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