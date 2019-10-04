ФОТО: Ночью на улице Теллискиви загорелись помещения производителя электромобилей Nobe

Сообщение в центр тревоги поступило в 03:58. Речь идет о комплексе зданий, в котором находится гараж и производственные помещения фирмы. По сообщению спасателей, была опасность, что огонь перекинется на находящееся рядом офисное здание.

Из-за работ по тушению пожара движение в начале улицы было нарушено. Спасатели обратились к местным жителям и попросили в связи с распространяющимся дымом не открывать окна и двери, а также избегать передвижения.

Пожар был локализован в 06:16. Работы на месте продолжаются.