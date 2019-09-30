ФОТО | Ночное ЧП на судне Tallink: мужчина выпрыгнул за борт

Сегодня в 3:25 мужчина выпрыгнул за борт Silja Europa, которое ходит по маршруту Таллинн-Хельсинки, но ночами стоит на причале в Таллиннском порту. Таким образом, мужчина выпрыгнул за борт, когда судно стояло.

"Экипаж сразу объявил тревогу, и начали спасательную операцию. Поскольку в это время в порт как раз вошла яхта Aurelia, то в сотрудничестве с дежурным надзора за портовым движением попросили Aurelia по возможности взять человека на борт, что Aurelia и сделала и доставила гражданина Финляндии на борт Silja Europa, где экипаж оказал ему первую помощь до прибытия скорой", — сказала пресс-секретарь Tallink Катри Линк.

По словам Линк, после того, как мужчину достали из воды, у него было переохлаждение, но он был в сознании. Около 4:30 его доставили на скорой в больницу.