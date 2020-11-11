ФОТО | Невероятное везение: в Пылвамаа автомобиль перевернулся на крышу, но водитель совсем не пострадала

Полиция подтвердила Delfi, что в вторник утром в 7:15 Центр тревоги получил вызов в волость Пылва, где на 4 километре дороги Пылва-Карисилла легковой автомобиль Audi потерял управление на скользкой дороге.

Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на крышу. Находившаяся за рулем женщина не пострадала. Она была трезвой и имела права соответствующей категории.

Полиция отметила, что 10 ноября был хорошим днем на дорогах — не пострадал ни один человек.

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