ФОТО | Невероятное везение: в Пылвамаа автомобиль перевернулся на крышу, но водитель совсем не пострадала
Во вторник в Пылвамаа произошло ДТП, в котором автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на крышу. Находившаяся за рулем женщина не пострадала.
Во вторник в Пылвамаа произошло ДТП, в котором автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на крышу. Находившаяся за рулем женщина не пострадала.
Полиция подтвердила Delfi, что в вторник утром в 7:15 Центр тревоги получил вызов в волость Пылва, где на 4 километре дороги Пылва-Карисилла легковой автомобиль Audi потерял управление на скользкой дороге.
Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на крышу. Находившаяся за рулем женщина не пострадала. Она была трезвой и имела права соответствующей категории.
Полиция отметила, что 10 ноября был хорошим днем на дорогах — не пострадал ни один человек.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
"Оставьте в покое моего мальчика": мама Хабиба
Отец Дзюбы ответил на вопрос о скандале вокруг сына
Севастьянова рассказала о заработке в Instagram
Как в молодости выглядела самая титулованная герцогиня в мире?