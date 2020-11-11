ФОТО | Невероятное везение: в Пылвамаа автомобиль перевернулся на крышу, но водитель совсем не пострадала

Во вторник в Пылвамаа произошло ДТП, в котором автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на крышу. Находившаяся за рулем женщина не пострадала.
Полиция подтвердила Delfi, что в вторник утром в 7:15 Центр тревоги получил вызов в волость Пылва, где на 4 километре дороги Пылва-Карисилла легковой автомобиль Audi потерял управление на скользкой дороге.
Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на крышу. Находившаяся за рулем женщина не пострадала. Она была трезвой и имела права соответствующей категории.
Полиция отметила, что 10 ноября был хорошим днем на дорогах — не пострадал ни один человек.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Вы успешно зарегистрированы в качестве подписчика рассылки Delfi!
Что означает эхо в телефонных разговорах
Опубликовано видео прерванного выступления Кацалапова на КР
Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу
Все дело в напитке: почему КОВИД "шарахается" от евреев