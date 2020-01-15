ФОТО | Нетрезвый водитель протаранил забор частного дома

Прибывший на место происшествия патруль обнаружил в зеленой зоне черный аварийный Mercedes, на пассажирском сиденье машины находился мужчина, от которого исходил запах алкоголя.

"Поначалу мужчина стал уверенно утверждать, что за рулем его не было, но вскоре всё-таки признался, что он и есть водитель автомобиля", — рассказал йыгеваский полицейский Арси Алавере.

У мужчины были установлены признаки употребления алкоголя, к тому же у него отсутствовали водительские права. "Они были ранее изъяты за подобные же нарушения", — сообщил патрульный.

"В ходе беседы он рассказал, что вчера вечером был в бане на вечеринке, где употреблял алкоголь. Посчитав себя утром достаточно трезвым, сел за руль своего Mercedes и поехал в сторону Тарту", — сказал Алавере.

По словам стража порядка, во всей этой истории есть один хороший момент: водитель хотел сделать у заправки Olerex остановку и случайно въехал в забор. Иначе последствия такой поездки могли бы быть более печальными, чем поломанный забор и вмятина на капоте автомобиля.

28-летний мужчина был доставлен в отделение полиции, а его транспортное средство — на платную стоянку.

В прошлом году в Южной Эстонии по вине пьяных водителей произошло 129 ДТП, в которых было травмировано 38 человек, а трое погибли.